מבזקים נוספים
״קודם ארצח את הילדים שלך, ואז אותך״: הסורי שמאיים בשבעה באוקטובר חדש | צפו
ימים ספורים לפני שלוש שנים ל־7 באוקטובר, שוב נכנסתי לשיחות עם ערבים ברשת | אחרי העזתי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ובחטיפת נתניהו, הפעם עלה מולי סורי שאיים לרצוח את הילדים שלי ואותי | בסוף הלייב עלה גם עזתי ושאלתי אותו אם הם רוצים לעשות עוד 7 באוקטובר. התשובה שלו: ״אינשאללה״ | צפו (העולם הערבי)משה אריה
"הקו מת": האב השכול שניתק את מספר הטלפון של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמרר
חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)קובי אטינגר
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן
חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?
סריקות העלו סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש העיר זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר | הפרשה החריגה בעירייה (חרדים)קובי ישראל
סמוטריץ' תוקף את היועמ"שית: "מנסים לעצור בנייה ב-E1 כדי לאפשר מדינת טרור"
שר האוצר פנה במכתב חריף ליועצת המשפטית לממשלה בעקבות עיכוב מכרז הבנייה במעלה אדומים • טען כי מדובר בהתערבות בבחירות • קרא לשופט סולברג למנוע מהיועמ"שית להפוך לשחקן פעיל בקמפיין (פוליטי)קובי אטינגר
ניגוני חג ודברות קודש; צפו בטיש המרומם בחצר הקודש אלכסנדר
האדמו"ר מאלכסנדר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חול המועד סוכות | במהלך הטיש זימרו החסידים מניגוני החג, תוך שהאדמו"ר השמיע דברי קודש על רום מעלת השמחה (חסידים)חיים רוזנבוים
ברחוב האדמו"ר מגור; האדמו"ר ערך את הטיש בסוכה הגדולה בבני ברק
בסוכה הגדולה ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, ערך האדמו"ר ממחנובקא בעלזא אמש את שולחנו הטהור לרגל האושפיזין. במהלך הטיש זימרו החסידים מנגינות החג, והאדמו"ר נשא אמרות קודש (חסידים)חיים רוזנבוים