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"אי אפשר להסתיר את החיוך"

"תרקב בגיהנום, יא נבלה": שורדי השבי חוגגים את חיסול המחבל שהחזיק בהם

בעקבות ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בתשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידי המחבל השפל חוגגים את חיסלו | לירי אלבג כתבה: "תירקב בגיהנום. יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו" (בארץ)

המחוסל (צילום: דובר צה"ל)

לאחר ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בתשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידי המחבל השפל חוגגים את חיסלו. לירי אלבג, אביבה וקית' סיגל, וצביקה מור, אביו של איתן מור - הוציאו הודעות ברכה שמחות.

כזכור, מוקדם יותר היום (ראשון) הודיעו דובר צה"ל ודוברות שב"כ כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה את המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של שהחזיק בשבי את החטופים זיו וגלי ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגרסט, עמרי מירן, קית' סגל ואלון אהל.

לירי אלבג על החיסול (צילום: אינסטגרם)

"כשחדשות טובות כאלו מגיעות, אי אפשר להסתיר את החיוך", כתבה אלבג בחשבון האינסטגרם שלה, לצד תמונת המחבל שפרסמו שב"כ וצה"ל. "איזה סגירת מעגל מטורפת! המחבל שהחזיק באגם ובי במשך כמעט שנה - חוסל! יש לי כל כך הרבה מה לספר עליו".

עוד כתבה: "אני יכולה להרחיב שעות על הסבל שהוא העביר אותנו. אבל וואלה היום לא בא לי לתת לו אפילו עוד מילה. רק לחייך חיוך ענק ולמסור לו - תירקב בגיהנום. יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו".

אביבה וקית' סיגל, שנחטפו מביתם שבכפר עזה ב-7 באוקטובר, הגיבו לחיסול ואמרו: "טוב שהוא חוסל ויותר אינו מהווה איום. ברגעים כמו זה אנחנו חושבים על אנשי כוחות הביטחון, אתם ההוכחה שגם אחרי המשברים הקשים ביותר אנחנו ממשיכים לקום ולהבטיח שעם ישראל ימשיך להתקיים ולצמוח".

גם צביקה מור, אביו של איתן מור אמר כי "שמחים על כך שהצדק נעשה ושמחים על כך שהמחבל הארור הזה לא יוכל עוד לרצוח ולחטוף ישראלים נוספים".
חמאסחטופיםלירי אלבג

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