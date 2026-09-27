מבזקים נוספים
דמעות בבני ברק; ראש הישיבה נפרד בלי הספד מרעייתו הרבנית הצדקנית ע"ה
המונים ליוו היום למנוחות את הרבנית הצדקנית מרת תמר פנחסי ע"ה, אשת חבר של ראש הישיבה הגאון רבי בצלאל פנחסי | במסע ההלוויה שיצא מרחבת ישיבת 'ברכת אפרים' בבני ברק, נפרד ממנה בעלה הגדול בדברי פרידה קצרים עקב קדושת המועד | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חרדים)חיים רוזנבוים
"תרקב בגיהנום, יא נבלה": שורדי השבי חוגגים את חיסול המחבל שהחזיק בהם
בעקבות ההודעה על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בתשעה חטופים, שורדי השבי שהוחזקו בידי המחבל השפל חוגגים את חיסלו | לירי אלבג כתבה: "תירקב בגיהנום. יא נבלה. איזה כיף שאתה כבר לא פה. זוכר את הוויכוח בינינו מי מאיתנו יגיע לגיהנום? כיף לדעת שצדקנו גם עכשיו" (בארץ)כיכר השבת
״קודם ארצח את הילדים שלך, ואז אותך״: הסורי שמאיים בשבעה באוקטובר חדש | צפו
ימים ספורים לפני שלוש שנים ל־7 באוקטובר, שוב נכנסתי לשיחות עם ערבים ברשת | אחרי העזתי שאיים ב״7 באוקטובר חדש״ ובחטיפת נתניהו, הפעם עלה מולי סורי שאיים לרצוח את הילדים שלי ואותי | בסוף הלייב עלה גם עזתי ושאלתי אותו אם הם רוצים לעשות עוד 7 באוקטובר. התשובה שלו: ״אינשאללה״ | צפו (העולם הערבי)משה אריה
"הקו מת": האב השכול שניתק את מספר הטלפון של בנו הנופל, מספר על התהליך המצמרר
חגי לובר ששכל את בנו יהונתן הי"ד במלחמה התקשר לבטל את הקו • נציגה ערבייה הפתיעה אותו בתגובה חמה ואנושית | הפוסט שריגש אלפים (בארץ)קובי אטינגר
נגמרו המקומות: נתב"ג סגר את החניונים בשל העומס; ״תגיעו בתחבורה ציבורית״
רשות שדות התעופה הודיעה על תפוסה מלאה בכל החניונים • הנוסעים נדרשים להימנע מהגעה ברכב פרטי | העלייה בהיקף הנוסעים לקראת החגים (תחבורה)איציק אברהם
פרץ לדירה במודיעין עילית בלילה וגנב תכשיטים וכסף - כך הוא נתפס עם השלל
חשוד פלסטיני נעצר בחשד להתפרצות לדירה במודיעין עילית • נתפסו בביתו תכשיטים וכסף מזומן שנגנבו | החשוד נכלא (משטרה)קובי רוזן
חשד מטריד בבני ברק: מי שתל מכשירי האזנה בלשכתו של ראש העיר?
סריקות העלו סימנים למכשירי האזנה בלשכת ראש העיר זייברט • בדיקת מצלמות האבטחה חשפה חשד לכניסה באמצעות צ'יפ של בכיר לשעבר | הפרשה החריגה בעירייה (חרדים)קובי ישראל