מבזקים נוספים
אחרי הירי - החשוד ברח והסתתר בתוך בית ספר | כך הוא נתפס
בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב נעצר חשוד דקות לאחר אירוע ירי כאשר הוא מסתתר בתוך בית ספר | בחיפוש שנעשה בסמוך אותרו אקדח ומחסניות | צפו (משטרה)קובי רוזן
מתוך רגש וכיסופין: תיעוד מרומם מעבודת הנענועים של חבר מועצת גדולי התורה
במעונו ברחוב האדמו"ר מגור בבני ברק, בעת תפילת ההלל במניין מצומצם של מקורביו ובני משפחתו, ערך חבר מועצת גדולי התורה וראש הישיבה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, את עבודת הנענועים מתוך רוב רגש וכיסופין | שוקי לרר מגיש תיעוד מהקודש פנימה (חרדים)חיים רוזנבוים
בדקות הקרובות: מעמד ברכת הכהנים של שחרית בכותל המערבי | צפו
רבבות מתפללים משתתפים הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים המסורתי בכותל המערבי, כמדי חול המועד | "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי (חרדים)כיכר השבת
שידור חי: מעמד 'ברכת כהנים' המסורתי בכותל המערבי | צפו
רבבות מתפללים משתתפים הבוקר (שני) במעמד ברכת כהנים המסורתי בכותל המערבי, כמדי חול המועד | "כיכר השבת" מעביר את המעמד בשידור חי (חרדים)כיכר השבת
"האר"י הקדוש פוגש כוס שוקו" | כך אמן המילים ארי יארמיש מעלה את החול אל הקודש • צפו בריאיון
במסגרת התוכנית "זמן אומנותינו", ישב משה מנס לשיחה מרתקת עם ארי יארמיש - אמן, כותב ומחברו של הספר "רשימו" - כדי לפצח את תופעת השרביט והקולמוס, להבין איך הופכים קבלה גבוהה לשפת היום-יום, ולמה דווקא יושבי הסטנדר הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להפוך למשוררים הבאים | צפו (זמן אומנותינו)משה מנס
יממה לפני הסתלקותו; תיעודים אחרונים של המקובל הגה"צ רבי דוד בצרי זצ"ל
בערב החג הסתלק לבית עולמו האי צדיק וקדוש, המקובל רבי דוד בצרי זצ"ל | 24 שעות בטרם השיב את נשמתו ליוצרה קיבל המקובל זצ"ל את הלולב וההדס לקראת חג הסוכות מתוך שמחה אדירה, בהמשך פצח בריקוד עם השלמת בניית סוכתו | כמו כן, תיעוד מרהיב מאמירת הסליחות האחרונות בחייו (חרדים)חיים רוזנבוים
בן גביר למחבל מהפיגוע בקו 18: "אני רוצה להרוג אותך" • צפו
השר איתמר בן גביר פגש במהלך סיור באחד מבתי הכלא את הארכי מחבל מקו 18 שאחראי לרצח 46 יהודים | בן גביר למחבל: "רשר לביטחון לאומי עשיתי לך גיהנום בבתי הכלא, כשר ביטחון אוציא אותך להורג!" • צפו (בארץ)קובי אטינגר
טפח טפחיים מעל קרקע החולין: שעות של התעלות בשמחת החג בזוטשקא
האדמו"ר מזוטשקא ערך את שמחת בית השואבה מתוך להב אש קודש בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | במשך שעות ארוכות התעלו החסידים טפח טפחיים מעל קרקע החולין, תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה לזכר השמחה הגדולה במקדש (חסידים)חיים רוזנבוים