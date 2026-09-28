תיעוד מהמעצר אחרי הירי - החשוד ברח והסתתר בתוך בית ספר | כך הוא נתפס בפעילות של שוטרי המחוז הצפוני ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב נעצר חשוד דקות לאחר אירוע ירי כאשר הוא מסתתר בתוך בית ספר | בחיפוש שנעשה בסמוך אותרו אקדח ומחסניות | צפו (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 09:36