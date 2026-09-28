אחרי הירי - החשוד ברח והסתתר בתוך בית ספר | כך הוא נתפס

בסוף השבוע האחרון התקבל דיווח במשטרת ישראל אודות ירי שבוצע לעבר בית ורכב ובישוב עראבה שבגליל ללא נפגעים.
עם קבלת הדיווח, הגיעו למקום כוחות גדולים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה ממנה עלה כי הירי בוצע על רקע סכסוך מקומי.
זמן קצר לאחר מכן, בעת שלוחמי המשמר הלאומי הצפוני של מג"ב ושוטרי המחוז הצפוני נגשו לבצע סריקות באזור מגוריהם של הצד השני בסכסוך, זוהה אדם שמנסה להימלט מתוך שטח בית ספר.
השוטרים תפסו את החשוד תושב עראבה, בן 41, שהועבר לחקירה בתחנת המשטרה יחד עם חשוד נוסף תושב עראבה, בן 23, שנעצר בביתו ובחיפוש שבוצע בסמוך לבית הספר אותרו מוסלקים אקדח עם שתי מחסניות.
כלל הממצאים הועברו להמשך מיצוי ראיות במעבדות הזיהוי של משטרת ישראל, החשודים שוחררו בתנאים מגבילים וחקירת המקרה נמשכת.
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