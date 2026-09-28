אחרי הירי - החשוד ברח והסתתר בתוך בית ספר | כך הוא נתפס

במסגרת התוכנית "זמן אומנותינו", ישב משה מנס לשיחה מרתקת עם ארי יארמיש - אמן, כותב ומחברו של הספר "רשימו" - כדי לפצח את תופעת השרביט והקולמוס, להבין איך הופכים קבלה גבוהה לשפת היום-יום, ולמה דווקא יושבי הסטנדר הם בעלי הפוטנציאל הגדול ביותר להפוך למשוררים הבאים | צפו (זמן אומנותינו)

משה מנס