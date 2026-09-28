למרות המכות הקשות: כך חמאס ממשיך לשקם את כוחו ברצועה

ארגון הטרור חמאס אמנם ספג מכות קשות ומערכתיות במהלך הלחימה ברצועת עזה, אך התמונה בשטח מוכיחה כי יכולותיו הצבאיות והארגוניות רחוקות מלהיעלם. לפי דיווח של עיתונאי 'חדשות 12' אוהד חמו, הארגון מפעיל שורה של מנגנונים כדי לשמר את כוחו, לשקם תשתיות ולהיערך ליום שאחרי.

על פי הדיווח, כוח האדם המזוין של חמאס נאמד כיום בין 25 אלף ל-30 אלף חמושים. במקביל, הארגון ממשיך לתחזק ולחזק באופן פעיל את תוואי המנהרות הקיימים, בעיקר באזורים שמעבר ל"קו הצהוב".

בנוסף, חמאס מפעיל מחרטות לייצור רקטות באזורים שבהם צה"ל טרם תמרן וכן בתוך ריכוזי אוכלוסייה אזרחית. אף ששיגורי הרקטות אינם מתבצעים כעת בשל החשש מתגובה ישראלית קשה, עצם יכולת הייצור העצמית נותרה פעילה וממשית.

תופעה מדאיגה נוספת שנחשפה בדיווח של חמו היא ניסיונו של הארגון לייצר "עתודות נשק" מוצפנות. בתקופה האחרונה החל חמאס לחלק אמצעי לחימה גם לתושבים עזתים המזוהים עמו, שאינם חברים רשמיים בזרוע הצבאית. במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בצעד מחושב שמטרתו להשאיר נשק זמין בידי תומכי הארגון, גם בתרחיש שבו חמאס יידרש בעתיד למסור את אמצעי הלחימה הרשמיים שבידיו.

ערוץ התעצמות נוסף שעדיין פעיל הוא הברחת אמצעי לחימה באמצעות רחפנים משטח מצרים. אף שאין כרגע אומדן מדויק להיקף הציוד המוברח, עצם המשך התופעה מעיד על מאמצים בלתי פוסקים מצד הארגון לשקם את יכולותיו שרשמו פגיעה קשה.

לפי הדיווח בחדשות 12, התמונה המצטברת היא של ארגון שנפגע קשות, אך עדיין מחזיק בעשרות אלפי חמושים, תשתיות תת-קרקעיות, יכולת ייצור מקומית וערוצי הברחה פעילים. לצד הפעילות הצבאית המתמשכת של צה"ל והשב"כ, מה שחסר כעת בתמונה הוא מהלך מדיני שישלים את הלחץ הצבאי ויביא לעיצוב המציאות מחדש ברצועה.