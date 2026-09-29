אסון בשמי ארה"ב: השחקן והטייס גיא קפולניק נהרג בהתרסקות מטוס

עם צאת החג הראשון, הופכים הריכוזים החרדים לאולם אירועים אחד ענק עם מוזיקה מרעישה ומוגזמת מכל עבר | האחד עם "הלל מוזיקאלי", השני עם "שמחת חג" והשלישי עם שמחת בית השואבה פרטית אצלו בסוכה | מסביב לשעון ומכל כיוון, הרעש והנזק לשכנים הפכו למותרים בשם מצוות ה"שמחה" בחג, אבל איזה מלאכים רעים יוצאים משמחה הבאה בעבירה? (סוכות)

שאול כהנא