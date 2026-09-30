שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס פרצו ליישובי העוטף, רצחו, חטפו ושרפו בתים – שני בחורי ישיבה מירושלים התיישבו מול המצלמה והחליטו לדבר ישירות לעזה, בערבית | הם הזכירו את סינוואר, דף, הנייה ונסראללה – ושלחו מסר גם לאיראן: "תסתכלו איפה אתם ואיפה אנחנו" | צפו

משה בשן