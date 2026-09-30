מבזקים נוספים
מרגש: עשרות רבנים באמירת מזמור לתודה בעקבות נס ההצלה במטוס
"צריך להיות עיוור כדי לא לראות את הניסים": בסוכתו של הרה"ר לתל אביב הרב זבדיה כהן התייחס הרה"ר לישראל הגאון רבי קלמן מאיר בר לנס ההצלה במטוס פליי דובאי, וקרא יחד עם כלל המשתתפים מזמור לתודה (צילום: משה ערבה)כיכר השבת
"החמורים טובים מכם": בחורי הישיבה מירושלים במסר חריף לעזה בערבית
שלוש שנים אחרי שמחבלי חמאס פרצו ליישובי העוטף, רצחו, חטפו ושרפו בתים – שני בחורי ישיבה מירושלים התיישבו מול המצלמה והחליטו לדבר ישירות לעזה, בערבית | הם הזכירו את סינוואר, דף, הנייה ונסראללה – ושלחו מסר גם לאיראן: "תסתכלו איפה אתם ואיפה אנחנו" | צפומשה בשן
שמחה של מצווה באור יהודה: מעמד שמחת בית השואבה בתלמוד תורה "שיח יעקב"
מאות תושבי 'אור יהודה' חגגו השבוע בשמחת בית השואבה המרכזית בתלמוד תורה "שיח יעקב" | במעמד השתתף המרא דאתרא הגאון רבי ציון כהן לצד עוד רבנים ואישי ציבור | צפו בתיעודים (חרדים)חיים רוזנבוים
״התמיכה המפתיעה של קהילת כסא רחמים״: הרבנים מביעים את תמיכתם במפלגת ״נעם לישראל״
כחודש לבחירות לכנסת ה-26 • סבב ביקורים שערך הרב שמעון טובול, מספר 2 ברשימת ״נעם לישראל״, הביאה להצהרת תמיכה אצל בכירי הרבנים במוסדות כיסא רחמים • הגאון רבי דקל כהן שליט"א, חתנו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצוק"ל, הפתיע בסרטון שבו בירך את המפלגה ואת מצביעיה.כיכר השבת
לוחמי משמר הגבול הגיעו לשיעור חיזוק בסוכתו של הרב יגאל כהן | צפו
לוחמי משמר הגבול ממחוז מרכז הגיעו בחול המועד לשיעור חיזוק וברכה בסוכתו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל • צפואיציק אוחנה
לאחר טיסת האימה: כך שב"כ יחזיר את הישראלים שנותרו באיחוד האמירויות
עד 30 טיסות חכורות צפויות להחזיר ישראלים מאיחוד האמירויות, אך למרות הדיווחים עדיין אין אישור לטיסות סדירות של חברות התעופה הישראליות לדובאי (בארץ)משה בשן