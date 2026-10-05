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מבזקהבכיר ברמץ, כולם התייצבו

כל המי ומי הגיעו לאלעד: שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר • גלריה

גדולי תורה ואדמו"רים, רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים ובכירי המערכת הציבורית והפוליטית השתתפו בשמחת בר המצווה לבנו של מוישי רבר, מבכירי יהדות התורה, שנערכה באלעד • ראש הישיבה הגרמ"ה הירש והאדמו"ר מויז'ניץ הגיעו להשתתף בשמחה, לצד שורה ארוכה של אישי ציבור מכל רחבי הארץ • צפו בגלריה (אנשים)

שמחת בר המצווה לבנו של משה רבר | צילום: צילום: שלומי כהן
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14:22

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חיים רוזנבוים
14:08

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מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)

אריאל שרפר
13:57

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כיכר השבת
13:41

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משה אריה
13:36

צועק על נהגים והולך ברגל: בן 114 המבוגר בעולם חגג לחברו הצעיר בן 113

אחד בברזיל, השני באוסטרליה, וצירוף מקרים בלתי נתפס שקורה פעם בהיסטוריה: בגיל 114 ו-113, שני הגברים המבוגרים בתבל נולדו בדיוק באותו היום | השנה, לראשונה אי פעם, הם החליפו ברכות מרגשות (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:35

אזהרה דחופה בשכונה החרדית: צעיר אושפז עם דלקת קרום מוח מסוכנת

ארגון הצלה מזהיר את הציבור לאחר אשפוז צעיר עם מנינגוקוק • דאגה מיוחדת בשל אלפי אורחים ובחורי ישיבות מישראל השוהים בשכונה | קריאה לפנייה מיידית לרופא עם כל תסמין (חדשות חרדים)

מישאל לוי
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