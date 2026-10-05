הסתבכו: זה מה שעשו שני צעירים באשדוד לניידת פיקוח ומשטרה

שני קטינים בני 15, תושבי אשדוד, נעצרו במהלך סוף השבוע האחרון על ידי שוטרי תחנת המשטרה בעיר - לאחר שעלה חשד כי היו מעורבים בהשלכת בקבוקי תבערה לעבר ניידת פיקוח עירוני ולעבר ניידת משטרה רשמית.

הפרשה החלה כאשר למוקד תחנת אשדוד הגיע דיווח בסוף השבוע על אודות השלכת בקבוק תבערה לעבר ניידת פיקוח עירוני שחנתה במקום בעיר. עם קבלת הדיווח הגיעו כוחות משטרה לזירה, ומשטרת אשדוד פתחה מיד בחקירה רשמית שכללה איסוף ממצאים פיזיים ופורנזיים מן השטח וביצוע פעולות חקירה גלויות וסמויות במטרה להתחקות אחר עקבותיהם של החשודים במעשה.

מבחינת תוצאות האירוע, למרבה המזל לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם כל נזק חומרי לכלי הרכב של הפיקוח.

במהלך פעולות החקירה והתקדמות הבדיקה המשטרתית, החוקרים העמיקו את האיסוף המודיעיני והראייתי, ובעקבות כך עלה חשד מבוסס המקשר את השניים לא רק לאירוע הראשון מול ניידת הפיקוח, אלא גם לאירוע נוסף שבו על פי החשד הושלך בקבוק תבערה לעבר ניידת משטרה. בדיוק כמו במקרה הקודם, גם באירוע מול ניידת המשטרה לא היו נפגעים בגוף ולא נגרם נזק לכוחות הביטחון הפועלים בשטח.

קריאה נגד נשיא העליון בטקס האזכרה הממלכתי משה אריה | 13:41

בעקבות גיבוש התשתית הראייתית הראשונית וזיהוי החשודים, פשטו שוטרי תחנת אשדוד על מקומות הימצאם, איתרו את שני הנערים בני ה-15, עצרו אותם לחקירה בתחנה והעבירו אותם להמשך טיפול חקירתי.

בהתאם לצורכי החקירה המתמשכת ולהתפתחויות בהליך, המשטרה הביאה היום את שני הקטינים בפני בית המשפט המוסמך בבקשה להאריך את מעצרם כדי לאפשר את השלמת הפעולות הנדרשות ומיצוי הדין.

המשטרה פרסמה היום את תמונת שני הצעירים החשודים, כשטשטוש על פניהם ואזיקים בידיהם. שניהם לבושים שחור.

משטרת ישראל הדגישה בעקבות המעצרים כי היא רואה בחומרה רבה כל ניסיון לפגוע בכוחות הביטחון, בגורמי האכיפה ובאנשי הפיקוח העירוני הפועלים בשטח, ותמשיך לפעול בנחישות מלאה למיצוי הדין עם המעורבים בעבירות אלימות חמורות ומסכנות חיים במרחב הציבורי.