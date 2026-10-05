ארגון הצלה מזהיר את הציבור לאחר אשפוז צעיר עם מנינגוקוק • דאגה מיוחדת בשל אלפי אורחים ובחורי ישיבות מישראל השוהים בשכונה | קריאה לפנייה מיידית לרופא עם כל תסמין (חדשות חרדים)

מישאל לוי