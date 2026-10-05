כוח צה"ל זיהה במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה רכב חשוד עם שלושה חשודים. הרכב האיץ לעבר כלי רכב של הכוח ופגע בו. אין נפגעים לכוחות צה"ל. בתגובה, הכוח ירה לעבר הרכב החשוד וזוהו פגיעות. כוחות צה"ל פתחו בסריקות וחסמו את הצירים והכפרים הסמוכים.

ב. ניסני