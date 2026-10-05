מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

כוחות צה"ל הוקפצו למרחב הסמוך לכפר רמון שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על הצתת רכב ושני מחבלים באזור. אחד המחבלים היה חמוש בסכין ונוטרל על ידי אזרח ישראלי. כוחות רבים של צה"ל מכתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל השני.

ב. ניסני