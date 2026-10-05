מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00

מבזקים נוספים
הפתעה אדירה במצר: סעודיה כבשה בחזרה את השטח האסטרטגי
כוחות תימניים נתמכי סעודיה והאמירויות השתלטו בחזרה על מצר בבל מנדב, במהלך דרמטי המסמן תפנית במלחמה מול החות'ים | 324 מטרות חות'יות הושמדו במבצע 'שחר תימן' | הדגל הדרומי הונף מעל המצר (בעולם)כיכר השבת
מחבל חמוש בסכין נוטרל על ידי אזרח ליד כפר רמון - צה"ל במרדף אחר מחבל נוסף
כוחות צה"ל הוקפצו למרחב הסמוך לכפר רמון שבחטיבת בנימין בעקבות דיווח על הצתת רכב ושני מחבלים באזור. אחד המחבלים היה חמוש בסכין ונוטרל על ידי אזרח ישראלי. כוחות רבים של צה"ל מכתרים את האזור ומנהלים מרדף אחר המחבל השני.ב. ניסני
פועל נפצע קשה בראשו ממקדחה באתר בנייה
פועל סיני בן 45 נפצע באורח קשה בראשו במהלך עבודתו באמצעות מקדחה חשמלית באתר בנייה ברחוב מצדה. כונני רפואה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני מציל חיים ופינו אותו לבית החולים.קובי ישראל
הותקף על ידי מאות: המשטרה חושפת את האמת על האירוע במודיעין עילית
לוחם מג"ב ביקר את משפחתו בשכונת חפציבה • הותקף על ידי מאות חשודים יחד עם אחיו | המשטרה פתחה בחקירה (חרדים)קובי ישראל
זוועה בצרפת: נער ניסה להשליך בחזרה רימון על שוטרים - היד שלו נתלשה בפיצוץ
ההפגנות בצרפת יוצאות משליטה: נער שהתעמת עם השוטרים וניסה להשליך עליהם בחזרה רימון הלם נפצע באורח קשה לאחר שהרימון התפוצץ בידו | בעקבות הפיצוץ ידו נתלשה והוא פונה במצב קשה לבית החולים (חדשות)כיכר השבת
ניסיון פיגוע דקירה בחוות חנניה: מחבל נוטרל על ידי תושבים
מחבל פלסטיני הגיע לשטח מרעה סמוך לחוות חנניה באזור בנימין כשהוא מצויד במצית וסכין. לפי החשד, המחבל הצית רכב השייך לחווה. תושבי החווה ניגשו לכיוונו, והוא החל לאיים עליהם באמצעות הסכין. התושבים פגעו במחבל באמצעות רכבם ונטרלו אותו. לא נפגעו תושבים באירוע. כוחות משטרת מחוז ש"י החלו בחקירת האירוע.קובי רוזן
בנס נמנע אסון: מחבל הצית רכב, שלף סכין – ונוטרל ברגע האחרון
מחבל פלסטיני הגיע לחוות חנניה חמוש בסכין ומצית והצית רכב • תושבי החווה נסעו לעברו ברכבם ופגעו בו – ובכך נטרלו את האיום | לא נרשמו נפגעים בקרב הישראלים (צבא וביטחון)כיכר השבת
תאונה מסתורית ברוסיה: מבחנה נשברה בידיה של חוקרת - היא מתה כעבור יומיים
חוקרת בת 28 ממכון נגד דבר באירקוטסק מתה מדלקת ריאות לא ידועה, לאחר שמבחנה שהחזיקה נשברה בידיה | כמעט 200 איש הוכנסו לבידוד ומעקב רפואי בעקבות חשש מזליגת החומר | ארה"ב דורשת שקיפות על האירוע ותיאוריות הקונספירציה כבר החלו (בעולם)כיכר השבת