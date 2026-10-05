רוכב קורקינט בן 38 נפצע במצב בינוני בתאונה בנתניה

מבזקים נוספים
מצמרר | מנכ"ל OpenAI נשבר והודה: "יקרו דברים רעים - צריך לקבל את זה"
סאם אלטמן מודה כי פיתוח הבינה המלאכותית יגרום לנזקים בלתי צפויים | מומחים מזהירים מסכנת הכחדה של 50% | מושל פלורידה תוקף: "לא נאפשר לאוליגרכים להחליט" | (חדשות)כיכר השבת
חרך את הרשת: סנצ'ס הודיע שהוא מתפטר - הספרדים השתגעו בבית הקפה
הבוקר, הודיע ראש ממשלת ספרד פדרו סאנצ'ס על הקדמה דרמטית של הבחירות במדינה - התגובה של הספרדים ששתו קפה בבר פשוט מדהימה | צפו (בעולם)כיכר השבת
פקיסטן תפרוס כוחות צבאיים בסעודיה במסגרת ברית מכה
משרד החוץ הפקיסטני הודיע כי סוכם עם סעודיה וטורקיה על העמדת כוחות ויכולות צבאיות במסגרת ברית ההגנה של מכה. לפי ההודעה, הכוחות והיכולות הצבאיות ייפרסו במהירות בשטח סעודיה. ההחלטה התקבלה במסגרת כינוס "ברית מכה" בריאד, כאשר פקיסטן מצטרפת למערכה נגד החות'ים.קובי אטינגר
500 דולר לכל עריק: הנגיד מ'חשמונאים' חילק מענקים לאסירי עולם התורה | צפו
96 תלמידי ישיבות ואברכים שישבו בכלא הצבאי בעוון לימוד התורה הקדושה, זכו היום למענק הוקרה מיוחד בסך 500 דולרים כל אחד. מאחורי המיזם: הנגיד הרבני ארי שוורץ | כל הפרטיםחנני ברייטקופף
חשד מזעזע: חמישה שוטרים היכו גבר באילת - והותירו אותו פצוע ומדמם
חמישה שוטרים נעצרו ונחקרו בחשד שהפעילו אלימות כלפי גבר, והותירו אותו בזירה (בארץ)משה בשן
מגמת ההתרסקות נמשכת: מכה נוספת לעופר וינטר בסקרים
סקר חדשות 12 מצטרף למגמת ההתרסקות של וינטר | בנוסף, הסקר מציב את איזנקוט בראש עם 23 מנדטים, בעוד בגזרת הגושים האופוזיציה מובילה עם 54 מנדטים לעומת 49 לקואליציה (בארץ)משה בשן
"עשיתי את זה כנקמה": הטייס חשף את המניע - נציגי שב"כ יצטרפו לחקירה
נציגי שב"כ המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס-מחבל העומאני | במקביל, החקירה ממשיכה להתפתח: הטייס חשף מה המניע שהוביל אותו לבצע את ניסיון הפיגוע - ובאיזה מקום נוסף הוא שקל להתרסק (בעולם)משה בשן