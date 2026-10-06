בהקפות שניות שנערכו בהיכלה של ישיבת פורת יוסף בראשות הגר"מ צדקה, הוא קם מכסאו בעת כניסתו של הראש"ל הגרש"מ עמאר והעניק לו את כסאו, אך הראש"ל סירב בכל תוקף | במשך דקות ארוכות התווכחו גדולי ישראל כאשר כל אחד מכבד את השני בכסא | לאחמ"כ כאשר פתח המנחה בתוארים "מנהיג דורנו", הסתובב הגר"מ אל המנחה והצביע על הרב עמאר: "הוא מנהיג דורנו" | צפו

קובי ישראל