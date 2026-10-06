מזג האוויר היום (שלישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ.

משעות הצהריים ייתכנו גשמים מקומיים גם בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

על פי התחזית, מחר יום רביעי, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

ביום חמישי, יהיה בהיר עד מעונן חלקית. עליה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. משעות הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 15-23

תל אביב: 20-28

באר שבע: 20-18

חיפה: 21-25

טבריה: 20-29

צפת: 15-23

אילת: 24-30