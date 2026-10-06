נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, התייחס הלילה (שלישי) בהרחבה למתיחות הביטחונית מול טהראן במהלך עצרת בחירות שקיים במדינת נברסקה. הנשיא, שהופיע במסגרת קמפיין בחירות אמצע הקדנציה המתוכננות לחודש נובמבר, שיגר מסר של ביטחון ביחס למאמצים האמריקניים ואמר כי העימות הולך לקראת סיום מהיר.

"אנחנו מנצחים את איראן", הצהיר טראמפ בפני הקהל. "אנחנו מצילים את העולם ממה שעלול היה להיות אחת הטרגדיות הקשות ביותר אי פעם. זה כבר הוכרע – הם לא יחזיקו בנשק גרעיני, והם מבינים את זה היטב".

בדבריו התייחס הנשיא גם להשלכות הכלכליות ולאפשרות של ירידת מחירים בשווקים, תוך שהוא מעריך כי סיום המתיחות יוביל לתגובה מהירה בשווקים. "המלחמה תסתיים מהר מאוד, והמחירים יירדו בצורה חדה מאוד", מסר. "אתם עוד עשויים לומר 'בבקשה, אדוני, זה יורד מהר מדי'. אתם תראו מה יתרחש תוך פרק זמן קצר מאוד".

כזכור, בימים האחרונים חשף הנשיא כי איום ספציפי הקשור לאיראן הביא לפינוי מהיר של מפציצי B-2 אמריקניים מבריטניה. כמו כן, כ-20 מכליות נפט איראניות תקועות מול חופי סרי לנקה ללא דלק, כחלק ממערכת הלחץ הכלכלי האמריקאית.

במקביל לדברי הנשיא, נרשמו התפתחויות חיוביות בשווקי האנרגיה. יצוא הנפט הגולמי מהמזרח התיכון חזר לרמות שקדמו לפרוץ המלחמה באזור, כאשר הממוצע השבועי של משלוחי הנפט ממדינות המזרח התיכון, ללא איראן, עבר את רף 18 מיליון החביות ביום. במקביל נרשמו ירידות במחירי הנפט: מחיר חבית מסוג ברנט ירד ב-1.6% ל-101.35 דולר, ומחיר חבית מסוג WTI ירד ב-1.20% ל-90.02 דולר.

טראמפ חזר גם על גרסתו כי יש קשר בין איראן לניסיון הפיגוע שאירע בטיסת פליי דובאי. "אני חושב שאיראן קשורה לניסיון הפיגוע", הצהיר בשיחה עם כתבים, למרות שלעת עתה בחקירה טרם הוכח קשר בין הטייס העומאני שניסה לרסק את המטוס למדינה האיסלאמית.

נשיא המדינה יצחק הרצוג תמך בניתוח של טראמפ בריאיון לרשת FOX. "הנשיא טראמפ דיבר בפתיחות ובכנות רבה, ואני סבור שהניתוח שלו נכון לחלוטין", אמר הרצוג. "דבר אחד שהנשיא טראמפ חוזר עליו שוב ושוב, ובצדק - אנו מתמודדים עם אימפריית רשע המאיימת על העולם החופשי".