מדי חורף מתרחש מול אחד מחופי האוקיינוס האטלנטי מחזה שקשה להאמין שהוא אמיתי: קירות מים עצומים מתרוממים לגובה של עשרות מטרים, ובתוכם גולשים מנסים לתפוס את הרגע הנכון לפני שהים כולו קורס סביבם (חדשות בעולם)

דני שפיץ