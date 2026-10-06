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נס המטוס מדובאי

"לא נשכח את הנס" | ראש הישיבה הגר"צ מאזוז קרא 'מזמור לתודה' בשיעורו • צפו

ראש הישיבה קרא מזמור לתודה כהודאה על נס טיסת פליי דובאי • "חזקיה לא נתן תודה - ולכן לא היה משיח" | הדברים המיוחדים שנאמרו בשיעור (חרדים)

חש
חזקי שטרן
כיכר השבת |
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צפו בדברים (צילום: כסא רחמים)

ראש הישיבה הגאון רבי צמח מאזוז קרא במהלך שיעורו השבועי את 'מזמור לתודה' כהודאה על הנס הגדול שהתרחש בטיסת פליי דובאי, כאשר ארבעה נוסעים ישראלים הצליחו לסכל את ניסיון החטיפה של טייס המשנה העומאני.

במהלך דבריו הדגיש הגר"צ מאזוז: "לא נשכח להודות לה' על הנסים שעשה אִתנו. רבותינו אומרים שחזקיה היה צריך להיות משיח, אבל הוא לא נתן תודה לה' על הנס הגדול שהיה אִתו. יש מעצור לה'? הרבה חיילים או מעט חיילים, תמיד ה' נותן את התשועה!"

כזכור, בשבוע שעבר התרחש אירוע דרמטי בטיסת פליי דובאי מדובאי לישראל, כאשר טייס המשנה העומאני המאם אל-המאמי תקף את הקברניט בגרזן חירום וניסה להשתלט על מערכות ההטסה במטרה להתרסק בנמל התעופה בן גוריון.

ארבעה נוסעים ישראלים - יניב חיון, ד"ר שותא מוסאייב, צביקה מנס ואסף רג'ואן - הסתערו לתא הטייס והשתלטו על המחבל, ובכך הצילו את חיי כל הנוסעים.

הגר"צ מאזוז הקביל את האירוע לנס שהתרחש עם המלך חזקיה, שעליו אמרו חז"ל שהיה ראוי להיות משיח אך לא זכה לכך משום שלא נתן תודה לה' על הנס.
הרב צמח מאזוזפיגוע פליי דובאי

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