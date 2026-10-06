באישור הנשיא: חייל אמריקני יוצא להורג בכיתת יורים 

החות'ים שיגרו הלילה מספר פעמים טילים וכטב"מים לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. תנועת המטוסים נעצרה מספר פעמים ונמנעו נחיתות. במקביל, מתקני זיקוק של חברת אראמכו נפגעו בעיר ג'דה ובעיר ראבע'. החות'ים ממשיכים לטעון כי הם שולטים בכל השטחים שכבשו וכי "האויב הסעודי" מנצח רק בכלי התקשורת.

קובי אטינגר