באישור הנשיא: חייל אמריקני יוצא להורג בכיתת יורים 

מבזקים נוספים
נחשף: ישראל הייתה ערוכה להפיל את מטוס הנוסעים ועליו כ-150 ישראלים
נס המטוס מדובאי: בעקבות צלילה חדה לגובה 14 אלף רגל וניתוק קשר מתא הטייס, הוקפצה ועדת חירום והוזנקו מטוסי קרב. הנוהל הביטחוני הקפיד: במקרה של סכנה לריכוזי אוכלוסייה, ראש הממשלה מוסמך להורות על יירוט המטוס באוויר (ביטחון)יוני גבאי
אמו של מזכיר ה'מועצת' | מרת לאה ולצר ע"ה הלכה לעולמה
ברוך דיין האמת: הבוקר נפטרה לבית עולמה האשה החשובה מרת גליקא לאה ולצר ע"ה, אלמנתו של הרה"ח ר' ברוך ז"ל, מזכ"ל מוסדות ויז'ניץ, ואמו של יבלחט"א מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר | המנוחה ע"ה הייתה מוכרת כאשת חסד נודעת שהתנדבה עשרות שנים במחלקת היולדות ב'מעייני הישועה' | הלווייתה היום בבני ברק (דיין האמת)חיים רוזנבוים
החות'ים תקפו שדה תעופה בריאד ומתקני אראמכו בסעודיה
החות'ים שיגרו הלילה מספר פעמים טילים וכטב"מים לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. תנועת המטוסים נעצרה מספר פעמים ונמנעו נחיתות. במקביל, מתקני זיקוק של חברת אראמכו נפגעו בעיר ג'דה ובעיר ראבע'. החות'ים ממשיכים לטעון כי הם שולטים בכל השטחים שכבשו וכי "האויב הסעודי" מנצח רק בכלי התקשורת.קובי אטינגר
פיצוץ רכב בירושלים - שני פצועים
ברחוב מאיר פיינשטיין בירושלים התפוצץ רכב בשעה 08:17. צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול רפואי לשני פצועים בדרגות שונות.קובי רוזן
פיצוץ רכב בירושלים: שני פצועים בשכונת ארמון הנציב
רכב התפוצץ בשכונת ארמון הנציב בירושלים, שני אנשים נפגעו. כוחות משטרת מחוז ירושלים פועלים בזירה לאיסוף ממצאים ופתחו בחקירה. לפי המשטרה, הרקע ככל הנראה פלילי.קובי רוזן
שני פצועים קשה בפיצוץ רכב בירושלים
גבר כבן 40 וילד כבן 13 נפצעו באורח קשה בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בירושלים. צוותי איחוד הצלה העניקו להם סיוע רפואי ראשוני בזירה, והשניים פונו לבית החולים הדסה עין כרם.קובי רוזן
מלכודת מוות: ספינה טורקית טבעה עם 13 אנשי צוות
ספינה בבעלות טורקית עלתה באש וטבעה מול חופי רומניה | אוקראינה טוענת: שני כטב"מים רוסיים פגעו בכלי השיט האזרחי(חדשות בעולם)דני שפיץ