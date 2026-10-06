שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להגביר דריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת 7 באוקטובר מחר. ההנחיה ניתנה לנוכח מידע מודיעיני על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים מול כוחות צה"ל בעזה ביום זה. לפי לשכת שר הביטחון, ישראל תגיב על פגיעה בכוחותיה "מעבר לכל פרופורציות".

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