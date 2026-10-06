מבזקים נוספים
תיעוד | חשד לניסיון חיסול בעולם התחתון בירושלים: אב ובנו בן ה-13 נפצעו בפיצוץ
דרמה הבוקר בשכונת ארמון הנציב: מטען חבלה שהוצמד לכלי רכב התפוצץ ברחוב מאיר פיינשטיין | אב – עבריין המוכר למשטרה – נפצע קשה, ובנו בן ה-13 נפגע באורח בינוני-קשה • כוחות גדולים של משטרה והצלה זרמו לזירה (חדשות)קובי אטינגר
שר הביטחון הנחה את צה"ל להגביר דריכות לקראת 7 באוקטובר
שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להגביר דריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי בעזה לקראת 7 באוקטובר מחר. ההנחיה ניתנה לנוכח מידע מודיעיני על כוונות חמאס לנסות לבצע מתקפות ופיגועים מול כוחות צה"ל בעזה ביום זה. לפי לשכת שר הביטחון, ישראל תגיב על פגיעה בכוחותיה "מעבר לכל פרופורציות".כיכר השבת
ברחוב אבינועם ילין; תיעוד מלא הוד מימי החג בצל הרבי מקרעטשניף י-ם
תיעוד מלא הוד מחג הסוכות, הושענא רבה ומוצאי שמחת תורה בחצר הקודש קרעטשניף בירושלים | החל מעריכת השולחנות הטהורים בסוכה הגדולה שהוקמה בחצר בית המדרש הגדול ברחוב אבינועם ילין, דרך עבודת הנענועים בנטילת לולב, ועד מעמד רווי הוד של הקפות שניות במוצאי שמחת תורה שערך האדמו"ר בלהב אש קודש עד שעות לפנות בוקר (חסידים)חיים רוזנבוים
באישור הנשיא: חייל אמריקני יוצא להורג בכיתת יורים
הוא היה קצין ופסיכיאטר בצבא האמריקני, אך ערב יציאתו המתוכננת לאפגניסטן הפך את נשקו נגד חיילים ורצח 13 חיילים (חדשות בעולם)דני שפיץ
נחשף: ישראל הייתה ערוכה להפיל את מטוס הנוסעים ועליו כ-150 ישראלים
נס המטוס מדובאי: בעקבות צלילה חדה לגובה 14 אלף רגל וניתוק קשר מתא הטייס, הוקפצה ועדת חירום והוזנקו מטוסי קרב. הנוהל הביטחוני הקפיד: במקרה של סכנה לריכוזי אוכלוסייה, ראש הממשלה מוסמך להורות על יירוט המטוס באוויר (ביטחון)יוני גבאי
אמו של מזכיר ה'מועצת' | מרת לאה ולצר ע"ה הלכה לעולמה
ברוך דיין האמת: הבוקר נפטרה לבית עולמה האשה החשובה מרת גליקא לאה ולצר ע"ה, אלמנתו של הרה"ח ר' ברוך ז"ל, מזכ"ל מוסדות ויז'ניץ, ואמו של יבלחט"א מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר | המנוחה ע"ה הייתה מוכרת כאשת חסד נודעת שהתנדבה עשרות שנים במחלקת היולדות ב'מעייני הישועה' | הלווייתה היום בבני ברק (דיין האמת)חיים רוזנבוים
החות'ים תקפו שדה תעופה בריאד ומתקני אראמכו בסעודיה
החות'ים שיגרו הלילה מספר פעמים טילים וכטב"מים לעבר שדה התעופה הבינלאומי בריאד. תנועת המטוסים נעצרה מספר פעמים ונמנעו נחיתות. במקביל, מתקני זיקוק של חברת אראמכו נפגעו בעיר ג'דה ובעיר ראבע'. החות'ים ממשיכים לטעון כי הם שולטים בכל השטחים שכבשו וכי "האויב הסעודי" מנצח רק בכלי התקשורת.קובי אטינגר
פיצוץ רכב בירושלים - שני פצועים
ברחוב מאיר פיינשטיין בירושלים התפוצץ רכב בשעה 08:17. צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול רפואי לשני פצועים בדרגות שונות.קובי רוזן