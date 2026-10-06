מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00

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צעיר עזתי בשיחה עם כתב 'כיכר': "אתם עוד תתחרטו על מה שעשיתם" | צפו
כתב כיכר השבת לענייני ערבים שוחח עם צעיר מעזה שלא ממש הביע חרטה על מה שקרה ואמר בין היתר: "כמובן שאנחנו עשינו את ה-7 באוקטובר. אנחנו ממש לא גמורים ויגיע היום ותתחרטו" | צפו בריאיון עם הצעיר (העולם הערבי)משה אריה
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צפו; כשהאדמו"ר פצח בריקוד עם המלחין שניגוניו הפכו לנכס צאן ברזל
ברוב שמחה חגגו בחצה"ק דינוב במרכז החסידות בביתר את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר | במהלך הריקודים פצח האדמו"ר במחול עם לפידי אש, ואף העניק לפידים לחשובי החסידים, בהם לראש העיר מאיר רובנשטיין | מחזה מרגש במיוחד נרשם כאשר האדמו"ר רקד עם המלחין הנודע הרב חיים שמשון פייג מבני ברק, לצלילי ניגוניו שהפכו לנכס צאן ברזל בעולם כולו (חסידים)חיים רוזנבוים
נתניהו מזהיר את חמאס לקראת הבחירות: "אם הוא יאתגר אותנו, נגיב בעוצמה אדירה"
ראש הממשלה דיבר כהרגלו בפתח ישיבת הממשלה היום ואמר: "חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 מפלצות החמאס" • הזהיר מניסיונות להשפיע על הבחירות | "אל תתעסקו איתנו" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ישיבת הממשלה הוזזה למיקום סודי: השרים קיבלו הודעה רק ברגע האחרון
השרים קיבלו עדכון על שינוי המיקום רק בשעה 8:30 בבוקר • הממשלה צפויה להאריך את מצב החירום בעורף עד 20 באוקטובר | ההחלטה שהתקבלה בדקה התשעים (פוליטי מדיני)דוד הכהן
עם ההתלהבות הסקולענאי; הרבי מסקולען במעמד ההקפות השניות
בהיכל בית מדרשו בעיה"ק ירושלים, ערך האדמו"ר מסקולען את מעמד ההקפות השניות ברוב התלהבות דקדושה, כשהחסידים מפזזים מסביב לבמה ומזמרים את ניגוני הקודש המיוחדים שהלחינו אדמו"רי סקולען זי"ע (חסידים)חיים רוזנבוים
אישה בת 74 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בהרצליה
רכב התנגש בקיר ברחוב עזרא הסופר בהרצליה בשעה 11:38. צוותי מגן דוד אדום מעניקים טיפול ומפנים לבית החולים בילינסון אישה בת 74 במצב בינוני עם חבלה בחזה.קובי רוזן
ילד בן 7 נפצע בינוני לאחר נפילה ממתקן בחדרה
ילד בן 7 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגג ביתן עץ בחצר מוסד חינוכי בחדרה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו סיוע רפואי ראשוני בזירה, והוא פונה לבית החולים הלל יפה להמשך טיפול.קובי רוזן