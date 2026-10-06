מבזקים נוספים
"אנחנו אוהבים אותך ונשמח להגיע": חיבוק שורדי השבי לאב השכול
בעקבות דבריו של רפי ארווס, אביו של החייל שי ארווס הי"ד, בראיון ל'כיכר השבת' על כך שלא הגיעו לומר לו תודה לאחר ששבו – שורדי השבי בר קופרשטיין, רום ברסלבסקי, עומר ונקרט ואליה כהן פרסמו תגובות חמות ומחבקות, הביעו תמיכה עמוקה והבהירו כי ישמחו לבקר בביתו (חדשות)כיכר השבת
מיליוני דולרים בקריפטו: חשוד נעצר בחיפה בחשד להסתרת פעילות מסחר
חקירה משותפת של רשות המסים ולהב 433 חשפה פעילות מסחר במטבעות דיגיטליים בהיקף של עשרות מיליוני דולרים • החשוד הסתיר את פעילותו ולא דיווח על הכנסותיו | מעצרו הוארך עד יום ראשון (משפט)דוד הכהן
בלי לכתוב שורת קוד בחיים: איך מתחילים ללמוד בינה מלאכותית?
כשאת שואלת את ChatGPT שאלה, משתמשת ב- Waze מתרגמת טקסט בלחיצת כפתור או מקבלת תשובות באפליקציות, מאחורי כל אלה עומדת בינה מלאכותית. אבל עולם העבודה של היום מחפש הרבה יותר מצרכניות טכנולוגיה; הוא מחפש אנשי ונשות מקצוע שיודעים להבין את הטכנולוגיה לעומק, לבנות אותה ולהטמיע אותה. לכן, הביקוש למומחיות שיודעות לחבר בין העולם לטכנולוגיה הולך וגדל כמעט בכל תחום, מהייטק ומערכת הביטחון ועד בנקים, קופות חולים, ותעשיות מסורתיות (לימודים, נשים)חני שטיין
צעיר עזתי בשיחה עם כתב 'כיכר': "אתם עוד תתחרטו על מה שעשיתם" | צפו
כתב כיכר השבת לענייני ערבים שוחח עם צעיר מעזה שלא ממש הביע חרטה על מה שקרה ואמר בין היתר: "כמובן שאנחנו עשינו את ה-7 באוקטובר. אנחנו ממש לא גמורים ויגיע היום ותתחרטו" | צפו בריאיון עם הצעיר (העולם הערבי)משה אריה
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
צפו; כשהאדמו"ר פצח בריקוד עם המלחין שניגוניו הפכו לנכס צאן ברזל
ברוב שמחה חגגו בחצה"ק דינוב במרכז החסידות בביתר את שמחת בית השואבה בראשות האדמו"ר | במהלך הריקודים פצח האדמו"ר במחול עם לפידי אש, ואף העניק לפידים לחשובי החסידים, בהם לראש העיר מאיר רובנשטיין | מחזה מרגש במיוחד נרשם כאשר האדמו"ר רקד עם המלחין הנודע הרב חיים שמשון פייג מבני ברק, לצלילי ניגוניו שהפכו לנכס צאן ברזל בעולם כולו (חסידים)חיים רוזנבוים
נתניהו מזהיר את חמאס לקראת הבחירות: "אם הוא יאתגר אותנו, נגיב בעוצמה אדירה"
ראש הממשלה דיבר כהרגלו בפתח ישיבת הממשלה היום ואמר: "חיסלנו 4,000 מתוך 6,000 מפלצות החמאס" • הזהיר מניסיונות להשפיע על הבחירות | "אל תתעסקו איתנו" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ישיבת הממשלה הוזזה למיקום סודי: השרים קיבלו הודעה רק ברגע האחרון
השרים קיבלו עדכון על שינוי המיקום רק בשעה 8:30 בבוקר • הממשלה צפויה להאריך את מצב החירום בעורף עד 20 באוקטובר | ההחלטה שהתקבלה בדקה התשעים (פוליטי מדיני)דוד הכהן