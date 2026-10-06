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שוטר נדרס בלוד: כוחות גדולים מנהלים כעת מצוד אחר רוכב האופנוע שניסה להימלט

שוטר נפצע באורח קל לאחר שנדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה להימלט • כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד | הפעילות בשכונת פרדס שניר (משטרה)