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שוטר נדרס בלוד: כוחות גדולים מנהלים כעת מצוד אחר רוכב האופנוע שניסה להימלט

שוטר נפצע באורח קל לאחר שנדרס על ידי רוכב אופנוע שניסה להימלט • כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד | הפעילות בשכונת פרדס שניר (משטרה)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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שוטר | אילוסטרציה (צילום: David Cohen/Flash90)

שוטר נפצע היום (שלישי) באורח קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. האירוע התרחש בשכונת פרדס שניר בעיר, כאשר השוטר ניסה לעצור לבדיקה רוכב אופנוע שניסה להימלט מהמקום.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, במהלך פעילות יזומה של שוטרי תחנת לוד במחוז מרכז, ניסה שוטר לעצור רוכב אופנוע לבדיקה. הרוכב ניסה להימלט מהשוטרים, ובמהלך הניסיון להימלט נדרס השוטר. כתוצאה מהאירוע נפצע השוטר באורח קל ופונה לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות האירוע הוזעקו כוחות משטרה גדולים של מחוז מרכז למקום. כוחות האכיפה פועלים כעת בזירה ובסביבתה, תוך ביצוע סריקות ומצוד אחר החשוד שנמלט מהמקום.

נסיבות המקרה המדויקות נמצאות בבדיקה. המשטרה ממשיכה בפעולות לאיתור החשוד ולהבהרת נסיבות האירוע.
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