כתב כיכר השבת לענייני ערבים שוחח עם צעיר מעזה שלא ממש הביע חרטה על מה שקרה ואמר בין היתר: "כמובן שאנחנו עשינו את ה-7 באוקטובר. אנחנו ממש לא גמורים ויגיע היום ותתחרטו" | צפו בריאיון עם הצעיר (העולם הערבי)

משה אריה