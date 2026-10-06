רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה בכניסה לנאעורה

בשיא ה'הקפות שניות' ב'משכנות התורה' העמיד המשגיח הגאון רבי משה דוד ליפקוביץ את היסוד שמנפץ את התפיסה השגויה איך מגיעים להצלחה בלימוד, ובדבריו חשף את תשובת ה'חזון איש' זצ"ל לאמו כשביקשה ברכה עבורו • צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

חיים רוזנבוים