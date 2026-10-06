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תומכת חמאס

סערה בצרפת: חברת הפרלמנט השליכה דגל ישראל לרצפה בזמן אירוע זיכרון ל-7.10

תקרית חריגה מסעירה את הפרלמנט האירופאי בבריסל, לאחר שחברת הפרלמנט האנטישמית ותומכת החמאס רימה חסן השליכה לארץ דגל ישראל ודגל האיחוד האירופי בזמן אירוע זיכרון לאירועי השבעה באוקטובר | חברת הפרלמנט הודתה כי השליכה את דגל ישראל לארץ (חדשות) 

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ישראל גראדווהל
כיכר השבת |
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דגלי ישראל ואירופה מושלכים לארץ

סערה חדשה בפרלמנט האירופי: חברת הפרלמנט הצרפתית רימה חסן (מפלגת "צרפת המורדת" - LFI) עומדת במרכזה של שערורייה ציבורית לאחר שהואשמה כי הורידה והשליכה אל הקרקע את דגלי ישראל והאיחוד האירופי. הדגלים הוצגו כחלק מתערוכת זיכרון ומיצג שנערכו בפרלמנט לציון וזכר קורבנות מתקפת ה-7 באוקטובר.

חברת הכנסת רימה חסן ידועה בהתנגדותה לקיומה של ישראל ותומכת באופן גלוי בחמאס, זו אף השתתפה במשט לעזה.

את ההאשמה החמורה העלה לראשונה חבר הפרלמנט האירופי פרנסואה-קסבייה בלמי (מפלגת הרפובליקנים - LR), אשר פרסם ברשתות החברתיות תיעוד של הדגלים מונחים על הרצפה. בפוסט שפרסם כתב בלמי: "הערב, במהלך אירוע זיכרון ל-7 באוקטובר, מול תמונות הקורבנות, רימה חסן זרקה לאדמה את הדגל האירופי ואת הדגל הישראלי. המסר ברור לחלוטין, וגם התגובה חייבת להיות בהתאם". בהמשך, בנאום שנשא במליאת הפרלמנט, דרש בלמי לנקוט נגדה בסנקציות משמעתיות ללא דיחוי.

גורמים בפרלמנט ובסביבתו של בלמי ציינו כי האירוע התרחש לעיניהם של עדים נוספים, וכי מצלמות האבטחה של מתחם הפרלמנט עשויות לספק תיעוד מלא של השתלשלות העניינים.

במקביל, שורת אישי ציבור ופרשנים בתקשורת הצרפתית (בהם גורמים בערוץ CNews) התייחסו לאירוע החמור כאל התפרצות אנטישמית ובוטה המבזה את מוסדות האיחוד האירופי ואת זכר הנרצחים.

האירוע גרר שרשרת גינויים חריפים מכל קצוות המפה הפוליטית:

פינה פיצ'יירו, חברת הפרלמנט האירופי מטעם איטליה שיזמה את תערוכת הזיכרון, האשימה את חסן בחיפוש אחר "חמש דקות של תהילה" על חשבון הגינות מינימלית, וטענה כי הפכה את המיצג הרגיש למופע ראווה עבור מצלמות שהביאה עמה.

חברת פרלמנט מטעם מפלגת הרפובליקנים, טענה כי חסן ממש "דרסה והשחיתה" את הסמלים הלאומיים והאירופיים.

יונתן ארפי, נשיא המועצה המייצגת של המוסדות היהודיים בצרפת (CRIF), גינה את המעשה והגדיר אותו כ"פגיעה כפולה" וכלוקה ב"חילול של ממש" ולא סתם בפרובוקציה זולה.

מנגד, סביבתה ותומכיה של חסן טרם סיפקו מענה רשמי מפורט לטענות, אך הפרשה ממשיכה לעורר הדים נרחבים בצרפת ובמוסדות האיחוד האירופי, ומגבירה את המתיחות סביב פעילותה והתבטאויותיה של חסן בנושא המזרח התיכון.

מאוחר יותר, הודתה חסן כי השליכה לארץ את דגל ישראל בתערוכת הזיכרון אך טענה כי הדגל האירופי נפל במקרה ולא באופן מכוון מצידה.

צרפתהפרלמנט האירופישבעה באוקטובררימה חסן
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