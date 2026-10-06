מבזקים נוספים
מול המצלמה: דרס שוטר עם הקטנוע ונמלט - השוטרים הגיעו עד אליו
עבריין נקלט בעין המצלמה בזמן שדרס שוטר באמצעות הקטנוע שלו והותיר אותו על הרצפה כשהוא פצוע | השוטרים הגיעו עד אליו - כך נראה רגע המעצר שלו (משטרה)כיכר השבת
שלוש נשים נפצעו מפגיעת רכב תפעולי בירושלים
שלוש הולכות רגל בנות 30 נפגעו מרכב תפעולי סמוך לשער האריות בירושלים. אחת מהן נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית החולים הדסה הר הצופים, ושתיים נוספות נפצעו באורח קל. צוותי איחוד הצלה העניקו להן סיוע רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
איראן זימנה את שגריר צרפת לנזיפה על דיכוי מחאות תלמידים
איראן זימנה לשיחת נזיפה את שגריר צרפת בטהרן בעקבות מה שהגדירה כדיכוי אלים של מחאות תיכוניסטים בצרפת והפרות נרחבות של זכויות אדם. משרד החוץ האיראני קרא לצרפת לכבד זכויות יסוד, ובהן הזכות להתאספות שקטה ובלתי אלימה. היום השתתפו במחאות בצרפת כ-256 אלף מפגינים, מתוכם 56 אלף בפריז.קובי אטינגר
נתניהו ראש ממשלה - אבל אסור לו לפרסם סרטונים על איראן: ההחלטה התמוהה של סולברג
סרטונו של ראש הממשלה נתניהו כשהוא לבוש בחליפה אפורה ועומד לפני מטוס קרב לא עבר את המבחן של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג | בהחלטתו קבע כי מדובר ב"תעמולת בחירות אסורה", למרות שהסרטון המדובר עסק באיומים הניצבים בפני ישראל בתוקף תפקידו כראש ממשלה (חדשות)כיכר השבת
ארה"ב בהלם: קנה חומרים גרעיניים מרוסיה - ומכר ברשת | זה העונש הכבד שצפוי לו
סיפור הזוי במיוחד מתפרסם בארה"ב, כאשר תושב מסצ'וסטס מואשם ברכישה ומכירה של חומרים רדיואקטיביים מסוכנים מסוגים שונים, בין היתר פלוטוניום המסוגל לשמש לייצור פצצת אטום | זה העונש הארוך והכבד שצפוי לעבריין התימהוני (חדשות)כיכר השבת
נתונים מבהילים: טייסים איראנים נחתו בישראל במשך שנים | המחדל הבלתי נתפס נחשף במספרים
אחרי ניסיון הפיגוע במהלך טיסת פליי דובאי, כאשר מחבל איסלאמיסטי ניסה במסגרת תפקידו כטייס לרסק מטוס ובו עשרות ישראלים - השאלות הקשות עוד נותרו ללא מענה | במהלך דיון היום בכנסת התברר כי מאות טייסים ממדינות עוינות נחתו ונכנסו לישראל במסגרת תפקידם בחברות תעופה זרות (חדשות)כיכר השבת