מול המצלמה: דרס שוטר עם הקטנוע ונמלט - השוטרים הגיעו עד אליו

סרטונו של ראש הממשלה נתניהו כשהוא לבוש בחליפה אפורה ועומד לפני מטוס קרב לא עבר את המבחן של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נועם סולברג | בהחלטתו קבע כי מדובר ב"תעמולת בחירות אסורה", למרות שהסרטון המדובר עסק באיומים הניצבים בפני ישראל בתוקף תפקידו כראש ממשלה (חדשות)

כיכר השבת