טפח מעל הקרקע; תיעוד מרהיב מימי החג בחצה"ק נדבורנה

יו"ר ש"ס אריה דרעי טקס זיכרון והוקרה למתנדבי איחוד הצלה במלאת שלוש שנים לאירועי 7 באוקטובר: "באתי לכאן להוקיר את תרומתכם האדירה שלכם לעם ישראל, הצלתם חיים של אזרחים רבים תוך סיכון חיים. ראש המוסד סיפר לי שהמתנדבים החרדים של 'איחוד הצלה' הצילו את חייו ב-7 לאוקטובר" (חרדים)

דניאל הרץ