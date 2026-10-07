מבזקים נוספים
העזתי מול חיילי צה"ל בעזה: "לא מפחד למות, ואני עם 7 באוקטובר בלב ובנפש"
שלוש שנים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, שוחחתי שוב עם צעיר מעזה | הוא עומד לדבריו מול עמדות צה"ל, מספר שאינו מפחד למות, מביט על ההרס סביבו — ועדיין אומר שהוא שמח על 7 באוקטובר | "למה שאהיה עצוב?", הוא אומר ומצהיר: "אני עם ההתנגדות בלב ובנפש" | אחרי אינספור שיחות שקיימתי עם עזתים, השיחה הזאת כבר פחות מפתיעה אותי אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמוע אותה (בארץ)משה אריה
העזתי מול חיילי צה"ל בעזה: "לא מפחד למות, ואני עם 7 באוקטובר בלב ובנפש"
שלוש שנים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, שוחחתי שוב עם צעיר מעזה | הוא עומד לדבריו מול עמדות צה"ל, מספר שאינו מפחד למות, מביט על ההרס סביבו — ועדיין אומר שהוא שמח על 7 באוקטובר | "למה שאהיה עצוב?", הוא אומר ומצהיר: "אני עם ההתנגדות בלב ובנפש" | אחרי אינספור שיחות שקיימתי עם עזתים, השיחה הזאת כבר פחות מפתיעה אותי אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמוע אותה (בארץ)משה אריה
בצל אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר: טראמפ ונתניהו שוחחו
טראמפ: שוחחתי עם נתניהו ושלחתי לו ולעם ישראל איחולים טובים. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר מאוד כבד עבור מה שעשו ב-7 באוקטובר, תאמין לי.
צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום לבנון
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
גבר בן 62 נפצע בינוני מנפילה מסולם בבאר שבע
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בביתו ברחוב אהרון מסקין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן
תשעה חשודים נעצרו בחקירת מקרי אלימות ביהודה ושומרון
במסגרת חקירת אירועי אלימות קיצונית ביהודה ושומרון נעצרו הבוקר תשעה חשודים. שבעה מהם נעצרו על ידי לוחמי מג"ב בעקבות אירוע אלימות באזור סוסיא והועברו לחקירה בתחנת חברון. במקרה נוסף, בעקבות דיווח על תקיפה סמוך לכפר סיניא שבשומרון, נעצרו שני חשודים נוספים בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, תושבי אזור השומרון. השניים הועברו לחקירה בתחנת בנימין. החקירה נמשכת.קובי רוזן
3 שנים אחרי: מה אמרו על השבעה באוקטובר ברשימה המשותפת?
בבדיקת החשבונות הפומביים של רע"ם, הרשימה המשותפת ובכיריהן לא נמצאה התייחסות לזכר נרצחי 7 באוקטובר (בארץ)משה בשן
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור; כך ציינו בביאלה את הילולת היהודי הקדוש
האדמו"ר מביאלה ערך את השולחן הטהור בשילוב שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה שבחצר בית מדרשו, לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא, "היהודי הקדוש" זיע"א | בטיש השתתפו לצד מאות החסידים, רבנים ואישי ציבור בכירים (חסידים)חיים רוזנבוים