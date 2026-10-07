שלוש שנים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, שוחחתי שוב עם צעיר מעזה | הוא עומד לדבריו מול עמדות צה"ל, מספר שאינו מפחד למות, מביט על ההרס סביבו — ועדיין אומר שהוא שמח על 7 באוקטובר | "למה שאהיה עצוב?", הוא אומר ומצהיר: "אני עם ההתנגדות בלב ובנפש" | אחרי אינספור שיחות שקיימתי עם עזתים, השיחה הזאת כבר פחות מפתיעה אותי אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמוע אותה (בארץ)

משה אריה