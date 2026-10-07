דיווח: טראמפ שוקל תקיפה נרחבת באיראן - עוד לפני בחירות האמצע

הנשיא דונלד טראמפ שוקל אפשרות לחדש את התקיפות האמריקניות באיראן עוד לפני בחירות האמצע בארה"ב, לאחר שהבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפת מטרות איראניות. כך דווח היום ב"אטלנטיק", מפי שני גורמים בממשל.

לפי הדיווח, הפנטגון בוחן את היקף התקיפות ואת יעדיהן, אך בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית לצאת למבצע. התוכניות מגובשות בפיקוד המרכז האמריקני, שמרכז את המאמץ הצבאי באזור.

הדיונים מתקיימים על רקע רצונו של טראמפ להציג התקדמות במערכה ולהביא לירידה במחירי הדלק לקראת הבחירות ב-3 בנובמבר.

עם זאת, גורמים המעורים בדיונים מזהירים כי תקיפה נוספת עלולה דווקא להוביל לעלייה במחירי הנפט ולהחריף את הסיכון לנקמה איראנית נגד כ-50 אלף חיילים אמריקנים המוצבים באזור.

טראמפ כבר הצהיר בעבר כי הוא עשוי לחדש את התקיפות לאחר הבחירות, אך בשבוע שעבר אמר כי ייתכן שהן יחודשו גם קודם לכן.