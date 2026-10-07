מבזקים נוספים
דיווח: טראמפ שוקל תקיפה נרחבת באיראן - עוד לפני בחירות האמצע
הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות לתקיפה, אך טרם התקבלה החלטה | לפי הדיווח, טראמפ מעוניין להציג התקדמות במערכה ולהפחית את מחירי הדלק לקראת הבחירות בנובמבר (בעולם)אריה רוזן
רוכב קורקינט בן 36 נפצע בינוני בתאונה בירושלים
רוכב קורקינט חשמלי בן 36 נפצע במצב בינוני בדרך רמאללה ליד תחנת דלק בירושלים. לפי עדי ראייה, הרוכב החליק ונחבל בראשו ובגפיו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
שבוע להילולא: שינויים בהסדרי התנועה בכניסה לקבר הרב עובדיה זצ"ל
כ-100 אלף מתפללים צפויים להגיע לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל בירושלים | אוטובוסים מכ-70 ערים, תגבור התחבורה הציבורית, עשרות סדרנים ומאבטחים ומתחמי תפילה נערכים לקראת ההמונים (בארץ)כיכר השבת
העזתי מול חיילי צה"ל בעזה: "לא מפחד למות, ואני עם 7 באוקטובר בלב ובנפש"
שלוש שנים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, שוחחתי שוב עם צעיר מעזה | הוא עומד לדבריו מול עמדות צה"ל, מספר שאינו מפחד למות, מביט על ההרס סביבו — ועדיין אומר שהוא שמח על 7 באוקטובר | "למה שאהיה עצוב?", הוא אומר ומצהיר: "אני עם ההתנגדות בלב ובנפש" | אחרי אינספור שיחות שקיימתי עם עזתים, השיחה הזאת כבר פחות מפתיעה אותי אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמוע אותה (בארץ)משה אריה
העזתי מול חיילי צה"ל בעזה: "לא מפחד למות, ואני עם 7 באוקטובר בלב ובנפש"
שלוש שנים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, שוחחתי שוב עם צעיר מעזה | הוא עומד לדבריו מול עמדות צה"ל, מספר שאינו מפחד למות, מביט על ההרס סביבו — ועדיין אומר שהוא שמח על 7 באוקטובר | "למה שאהיה עצוב?", הוא אומר ומצהיר: "אני עם ההתנגדות בלב ובנפש" | אחרי אינספור שיחות שקיימתי עם עזתים, השיחה הזאת כבר פחות מפתיעה אותי אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמוע אותה (בארץ)משה אריה
בצל אירועי הזיכרון ל-7 באוקטובר: טראמפ ונתניהו שוחחו
טראמפ: שוחחתי עם נתניהו ושלחתי לו ולעם ישראל איחולים טובים. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר מאוד כבד עבור מה שעשו ב-7 באוקטובר, תאמין לי.
צה"ל: מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום לבנון
צה"ל הודיע כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התרעות על פי המדיניות.ב. ניסני
גבר בן 62 נפצע בינוני מנפילה מסולם בבאר שבע
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מסולם בביתו ברחוב אהרון מסקין בבאר שבע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית החולים.קובי רוזן