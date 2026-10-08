צה"ל חיסל שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר

מבזקים נוספים
פועל נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל במטה אשר
גבר בן 49 נפצע במצב בינוני בתאונת עבודה במפעל במועצה אזורית מטה אשר. הפועל סבל מחבלות בגפיים ופונה על ידי צוותי מד"א לבית החולים לגליל בנהריה. התאונה אירעה בשעה 13:03.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)כיכר השבת
זוועה באוקראינה: שני אוטובוסים מלאים באזרחים הותקפו - 33 נהרגו
גורמי הצלה באוקראינה מדווחים על אירוע חריג, במסגרתו פצצות גלישה רוסיות פגעו בשני אוטובוסים בעיר קרמטורסק שבמחוז דונייצק והרגו 33 בני אדם | לפי הדיווחים, 18 בני אדם נוספים נפצעו בתקיפה החריגה |במקביל, אוקראינה מתמודדת עם גל תקיפות רוסיות גובר ברחבי המדינה, ובקייב מזהירים מפני מחסור חמור במערכות יירוט (חדשות)כיכר השבת
מוטי לייטנר ומפלגת הציבור החרדי יתייצבו להפגנה נגד הפלג היום
צפי לעימותים: במפלגת 'הציבור החרדי' מתכוונים למחות ולהפגין מול הפלג הירושלמי בהפגנות הערב. יו"ר המפלגה לייטנר ישתתף וגם יתן הצהרה בשטח.
אחרי הפרסומים - צה"ל חושף: תלמידי ישיבות עריקים נעצרו הלילה
לאחר ביקורת שהושמעה בתקשורת הכללית על מניעת מעצרים יזומה מצד מפגינים חרדים, בצה"ל טוענים כי כל עריק שאליו הצליחה המשטרה הצבאית להגיע - נעצר בסופו של דבר | לכיכר השבת נודע כי אכן נעצרו הלילה מספר תלמידי ישיבות (חרדים)כיכר השבת
בלי לשלם שקל: מהנדס גייס את הבינה המלאכותית ובנה לאדובי מתחרה חינמי
אחרי שזעם על מודל המנויים ודמי הביטול, המהנדס האמריקאי רתם את הבינה המלאכותית ובנה מחדש 7 תוכנות עריכה מקצועיות | כעת הן מוצעות בחינם ובקוד פתוח – והרשת כבר נסערת (חדשות בעולם)דני שפיץ
זוועה בכביש המוות: תושבי העיר הכבושה יוצאים למסע קטלני כדי להשיג אוכל
תושבי אולשקי שבמחוז חרסון, הנמצאת בשליטה רוסית סמוך לקו החזית, מדווחים על מחסור חמור במזון, מים ותרופות | מי שמנסה לצאת מהעיר כדי להצטייד נאלץ לעבור בכביש ממוקש החשוף לתקיפות רחפנים – ותושבים מזהירים כי האפשרות להישאר בעיר עלולה להסתיים ברעב | כך נראה מצור ב-2026 (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר