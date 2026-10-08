המחבל שפשט ב-7 באוקטובר וחטף את גופת סמל שקד דהן הי"ד - חוסל

צה"ל תקף מוקדם יותר השבוע במרחב חאן יונס שברצועת עזה וחיסל את אבראהים עלאם, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר ולקח חלק ברציחתם של אזרחים ישראלים רבים, בנוסף לחטיפת גופתו של סמל שקד דהן ז"ל לשבי החמאס.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, התקיפה בוצעה ביום שני האחרון במטרה להסיר את האיום שהיווה המחבל. בעת האחרונה, עלאם קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

בתקיפה נוספת שבוצעה ביום רביעי שעבר, חיסל צה"ל את מעתצם מחמד סלימאן צלאח, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. גם הוא קידם בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בחודשים האחרונים נגד מפקדי חמאס ומחבלים שפשטו לישראל ב-7 באוקטובר. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, בתחילת השבוע חוסל מחבל שהטמין מטענים במרחב הקו הצהוב לאחר שיצא מבית החולים 'כמאל עדואן' בצפון הרצועה.

בסוף ספטמבר חוסל מחמד חמד מחמד גבאין, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס שהיה מעורב בהחזקת תשעה חטופים ישראלים בשבי. בנוסף, חוסל המחבל סאהר סקר, שרכב על האופנוע שעליו נחטפה נועה ארגמני ממסיבת הנובה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר השבוע כי מתוך 6,000 מחבלים שחצו את הגבול לישראל ב-7 באוקטובר, חוסלו עד כה 4,000 ונותרו עוד 2,000. "ההוראה של ראש הממשלה בנימין נתניהו ושלי לצה"ל ולכלל גורמי הביטחון היא חדה וברורה - לרדוף ולחסל את כולם ללא מגבלה ובכל מצב, מהבכירים ועד הזוטרים", הדגיש כ"ץ.