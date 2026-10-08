תאונה בכביש 4: שלושה נפגעים, אחד במצב בינוני

מבזקים נוספים
החלה הפגנת הפלג | כביש 4 נחסם לתנועה | תיעוד: המפגינים יורדים לכביש - אחד מהם נדרס
הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)כיכר השבת
שב"כ חושף חולייה בדואית שניסתה להקים גדוד צבאי - כמו ביו"ש ועזה
שב"כ: 72 תושבי הנגב נעצרו מתחילת השנה בחשד לפעילות ביטחונית – נחשפה חוליה שתכננה להקים גדוד צבאי | 67 מהעצורים הם אזרחי ישראל בעלי תעודת זהות כחולה, וכ-50 כתבי אישום כבר הוגשו בפרשות השונות | בשב"כ חשפו גם חוליה משגב שלום שתכננה להקים "גדוד צבאי" בלב ישראל (חדשות)כיכר השבת
החלה הפגנת הפלג | כביש 4 נחסם לתנועה | תיעוד: המפגינים יורדים לכביש - אחד מהם נדרס
הפלג הירושלמי החל במחאתו נגד מעצרם של לומדי התורה, המשטרה הודיעה על חסימת כביש 4 לתנועה, במקביל, הרכבת הקלה בירושלים הפסיקה את פעילותה | צפי לשיבושים קשים במספר אזורים בדגש על ירושלים ובני ברק (חדשות)כיכר השבת
החזית העממית: הסכמנו עם פתח וחמאס לדחות את הבחירות ברשות הפלסטינית בשנה
ארגון הטרור הפלסטיני החזית העממית הודיע לערוץ א-תלפזיון אלערבי הקטרי כי הושגה הסכמה עם פתח וחמאס לדחות בשנה את מועד הבחירות ברשות הפלסטינית.קובי אטינגר
אָעוּפָה אֶשְׁכֹּנָה | הרבי החסידי מבני ברק הלהיב את החסידים עם הניגון המרוקאי
המונים נהרו בימי חג הסוכות אל חצה"ק זוטשקא, שם התרוממו במשך שעות ארוכות למלך ק-ל חי וקים בזמירות שירות ותשבחות | בשמחת בית השואבה הלהיב הרבי את החסידים בשירת 'אעופה אשכנה', תוך שהוא מתרומם לריקוד נסער עם לפידי אש בידיו (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
היכונו לחסימות: החלה הפגנת הפלג הירושלמי באזור בני ברק וכביש 4
בעקבות מעצרם של שני תלמידי ישיבה, הפלג הירושלמי המרכזי בראשות הגאון רבי עזריאל אויערבך הודיע אמש על הפגנות שיתקיימו היום במספר מוקדים | לפי ההערכות, אלו המוקדים שייחסמו (חדשות, חרדים)כיכר השבת
סכנה לפטור מוויזה: משלחת חירום אמריקנית בדרך לישראל
בעקבות ניסיון הפיגוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי ותחקיר המחדל הביטחוני החמור שחשף כניסת אלפי אנשי צוות זרים ללא בדיקות רקע מספקות, משלחת רשמית מוושינגטון צפויה לנחות בישראל לבחינה דחופה ומדוקדקת של עמידת המדינה בכל תנאי תוכנית הפטור מוויזה (בארץ)דוד הכהן ויוסי נכטיגל