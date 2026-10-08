הולכת רגל במצב אנוש לאחר שנפגעה מרכב בכביש 85

בהתרגשות דקדושה קידמו תושבי 'קריית ייטב לב' בארה"ב, את פני הרב החדש, הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר, אשר התמנה לפני תקופה קצרה ע"י אביו לכהן פאר כרב העיירה | עם הגעתו קידמו את פניו כל תושבי העיר ברוב כבוד | צפו בגלריה (חסידים)

חיים רוזנבוים