מבזקים נוספים
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 651
רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני עד קשה בתאונה עצמית בכביש 651 בין פרדס חנה לקיסריה. הרוכב סבל מפציעות קשות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
רכב התהפך באופקים: גבר בן 30 פונה במצב בינוני
רכב התהפך בשעה 22:08 בדרך משה כחלון באופקים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שסבל מחבלה רב מערכתית ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
אחרי הפיגוע בטיסה, נזכרתי במה ששמעתי מהרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה
הרב אשר פרקש מחבר את ההצלה המופלאה בחג הסוכות לפרשת בראשית • מה לוקחים איתנו מתשרי אל השגרה? • "בשבילי נברא העולם" - מה באמת מחייב אותנו המשפט הזה? • צפו בשיעור המיוחד לפרשת בראשית (בארץ)הרב אשר פרקש
"זה פלג קטן": נתניהו התייחס בנאומו להפגנות הסוערות בירושלים | צפו
ראש הממשלה התייחס להפגנות הסוערות בירושלים ובבני ברק • "אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים" | הקהל: "קפלן" (חרדים)יאיר טוקר
סרן אליאב חיים צפלמוס נהרג בקרב - שלושה לוחמים נפצעו קל
צה"ל הודיע על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס בקרב. באותו אירוע נפצעו שלושה לוחמים נוספים באורח קל, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
שלושה חיילים נפצעו קל באירוע
שלושה לוחמי צה"ל נפצעו באורח קל באירוע.כיכר השבת
מנער ועד זקן; כל תושבי העיירה הנרגשים יצאו לקדם את פני הרב החדש
בהתרגשות דקדושה קידמו תושבי 'קריית ייטב לב' בארה"ב, את פני הרב החדש, הגה"צ רבי אהרן טייטלבוים, בנו של האדמו"ר, אשר התמנה לפני תקופה קצרה ע"י אביו לכהן פאר כרב העיירה | עם הגעתו קידמו את פניו כל תושבי העיר ברוב כבוד | צפו בגלריה (חסידים)חיים רוזנבוים