אחרי שקיבל ברכה מכל הלב, הוסיף בלחש, שאף אחד לא ישמע: "תברך אותי גם שאצליח ברישיון על המשאית". ומיד שאל, בתמימות גמורה: "מותר בכלל לבקש מה' דבר כזה? או שזה כבר נמוך מדי בשבילו?" | המרצה הרב יואב אקריש מספר על תקרית שאירעה לו במהלך החג (יהדות)

הרב יואב אקריש