הרב אשר פרקש מחבר את ההצלה המופלאה בחג הסוכות לפרשת בראשית • מה לוקחים איתנו מתשרי אל השגרה? • "בשבילי נברא העולם" - מה באמת מחייב אותנו המשפט הזה? • צפו בשיעור המיוחד לפרשת בראשית (בארץ)

הרב אשר פרקש