מבזקים נוספים
בשידור חי: המחבל מפורט הוד יוצא להורג על ידי כיתת יורים, לעיני כל ארה"ב
נידאל חסן רצח 13 חיילים בבסיס צבאי ב-2009 • טראמפ אישר את ההוצאה להורג הראשונה מאז 1961 | צעד דרמטי של הפנטגון (בעולם)כיכר השבת
סקר מפתיע: אם רק הצעירים יצביעו, כמה יקבלו המפלגות החרדיות?
סקר ynet בקרב 543 צעירים בני 18-22 מגלה מפה פוליטית שונה לחלוטין • ביחד, עוצמה יהודית וישר! מובילות עם 16-15 מנדטים | הציבור החרדי עוברת את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
בדרך לחידוש הלחימה? טראמפ דחה 5 תוכניות תקיפה באיראן - והפנטגון כבר מוכן למבצע בן 3 ימים
צבא ארה"ב השלים תוכנית למתקפה אינטנסיבית בת 3 ימים על יעדים אסטרטגיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית של איראן • הנשיא הבהיר: לא תהיה תקיפה לפני 3 בנובמבר | בכל זאת, הפנטגון נערך: 3 נושאות מטוסים כבר הגיעו לאזור (בעולם)יוסי נכטיגל
התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים
תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת כי החורף כבר בדרכו, עם רוחות ערות, עננים וגשם (בארץ)כיכר השבת
רוכב קורקינט חשמלי נפצע קשה בתאונה בתל אביב
גבר כבן 20 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בדרך מנחם בגין בתל אביב. האירוע התרחש בשעה 02:32 בלילה. צוותי מד"א העניקו לפצוע טיפול רפואי בשל חבלת ראש ופינו אותו לבית החולים איכילוב במצב קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה עצמית בכביש 651
רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני עד קשה בתאונה עצמית בכביש 651 בין פרדס חנה לקיסריה. הרוכב סבל מפציעות קשות בראשו. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
רכב התהפך באופקים: גבר בן 30 פונה במצב בינוני
רכב התהפך בשעה 22:08 בדרך משה כחלון באופקים. צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לגבר כבן 30 שסבל מחבלה רב מערכתית ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני.קובי רוזן
אחרי הפיגוע בטיסה, נזכרתי במה ששמעתי מהרבי מליובאוויטש לפני 40 שנה
הרב אשר פרקש מחבר את ההצלה המופלאה בחג הסוכות לפרשת בראשית • מה לוקחים איתנו מתשרי אל השגרה? • "בשבילי נברא העולם" - מה באמת מחייב אותנו המשפט הזה? • צפו בשיעור המיוחד לפרשת בראשית (בארץ)הרב אשר פרקש