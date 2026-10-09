רוכב אופנוע בן 19 נפצע בינוני עד קשה בתאונה בחולון

מבזקים נוספים
אם הרבנים הנודעים; הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע"ה הלכה לעולמה
ברוך דיין האמת: במהלך הלילה נפטרה לבית עולמה, בשיבה טובה, הרבנית הצדקנית מרת שושנה כהן ע״ה, אמם של האחים הרבנים רבי זבדיה, רבי זמיר, רבי אביחי ורבי זוהר. והיא בת 90 בפטירתה • קווים לדמותה היוקדת (דיין האמת)חיים רוזנבוים
הפעילים של יאיר גולן הגיעו לשוק מחנה יהודה - וטוענים: הותקפנו באלימות
קבוצת צעירים תקפה את הפעילים, היכתה אותם וגנבה מכשיר סלולרי • לטענתם, המשטרה הוזעקה מספר פעמות אך לא יצאה מהניידת | המפלגה מתכוונת לחזור למקום הבוקר (פוליטי מדיני)יוני גבאי
הנחליאלים כבר כאן: מיליוני ציפורים חולפות בשמי ישראל בדרך דרומה
עונת הנדידה בעיצומה והנחליאלים מבשרי הסתיו חולפים בשמי ישראל • כ-15 אלף עיטי חורש עברו אתמול • ציפורי השיר נודדות במאות מיליונים (מעניין)כיכר השבת
בשידור חי: המחבל מפורט הוד יוצא להורג על ידי כיתת יורים, לעיני כל ארה"ב
נידאל חסן רצח 13 חיילים בבסיס צבאי ב-2009 • טראמפ אישר את ההוצאה להורג הראשונה מאז 1961 | צעד דרמטי של הפנטגון (בעולם)כיכר השבת
סקר מפתיע: אם רק הצעירים יצביעו, כמה יקבלו המפלגות החרדיות?
סקר ynet בקרב 543 צעירים בני 18-22 מגלה מפה פוליטית שונה לחלוטין • ביחד, עוצמה יהודית וישר! מובילות עם 16-15 מנדטים | הציבור החרדי עוברת את אחוז החסימה (פוליטי מדיני)כיכר השבת
בדרך לחידוש הלחימה? טראמפ דחה 5 תוכניות תקיפה באיראן - והפנטגון כבר מוכן למבצע בן 3 ימים
צבא ארה"ב השלים תוכנית למתקפה אינטנסיבית בת 3 ימים על יעדים אסטרטגיים ברחבי הרפובליקה האסלאמית של איראן • הנשיא הבהיר: לא תהיה תקיפה לפני 3 בנובמבר | בכל זאת, הפנטגון נערך: 3 נושאות מטוסים כבר הגיעו לאזור (בעולם)יוסי נכטיגל
התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים
תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת כי החורף כבר בדרכו, עם רוחות ערות, עננים וגשם (בארץ)כיכר השבת
"מכללים את החרדים ואתם תתנו לי לדבר!"; הפאנל הסוער של ישי כהן בחדשות 12 | צפו
פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התארח אמש באולפן 'חדשות 12' והתייחס לסערת הפגנות 'הפלג' בעקובת מעצר תלמידי הישיבות ובאולפן התפתח עימות סוער סביב הכללת הציבור החרדי | הבוקר התראיין ישי כהן לתוכניתה בוקר של 'קשת 12' והתייחס שוב להכללות • צפו (חרדים)יאיר טוקר