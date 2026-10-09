התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים

החורף כבר כאן, וגשמי הברכה בדרך - כך עולה מתחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.
היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.
בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.
ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, במזרח הארץ.
וביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.