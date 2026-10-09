 דלג לתוכן הראשי
מזג האוויר

התחזית: עליה קלה במידות החום - וצפי לגשמים מקומיים קלים

תחזית מזג האוויר העדכנית מלמדת כי החורף כבר בדרכו, עם רוחות ערות, עננים וגשם (בארץ)

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
(צילום: Yossi Aloni/FLASH90)

החורף כבר כאן, וגשמי הברכה בדרך - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

היום, שישי, צפוי להיות מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. משעות אחר הצהריים יחלו לנשב רוחות צפוניות ערות לאורך מישור החוף. הלילה: מעונן חלקית.

בשבת קודש צפוי להיות מעונן חלקית. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה.

ביום ראשון צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, במזרח הארץ.

וביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.
מזג האווירגשםהתחזיתהשירות המטאורולוגי

עוד ב:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר