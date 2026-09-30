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"משיב הרוח ומוריד הגשם"

ריקודים תחת גשם? גשמים מקומיים וסופות רעמים בערב שמחת תורה

ממטרים מקומיים בעיקר בצפון הארץ וחשש לסופות רעמים בערב החג | במרכז ובדרום תחול עלייה קלה בטמפרטורות • כל הפרטים על מזג האוויר ביומיים הקרובים (בארץ)

ברכת כהנים בסוכה (צילום: צפריר אבייב/Flash90)

היום (רביעי) יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הלילה: מעונן חלקית צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.

על פי התחזית, מחר יום חמישי, יהיה מעונן חלקית.יתכן גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי, ערב שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ושם גם יתכנו סופות רעמים יחידות. בדרום הנגב יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה קלה בטמפרטורות.

וביום שבת קודש, חג שמחת תורה, יהיה מעונן חלקית. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-25

תל אביב: 24-28

באר שבע: 21-29

חיפה: 23-29

טבריה: 22-28

צפת: 17-25

אילת: 25-33
מזג האווירהתחזית

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