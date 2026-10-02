תחזית מזג האוויר העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי מלמדת כי היום, הושענא רבה, ומחר - שמחת תורה, תחול עליה במידות החום ובחלק מאזורי הארץ עדיין יירד גשם מקומי קל.

היום צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמישור החוף. ייתכנו סופות רעמים יחידות בצפון הארץ. בדרום הנגב יתכן טפטוף. במרכז הארץ ובדרומה תחול עליה קלה בטמפרטורות, אך הן יהיו נמוכות במעט מהרגיל לעונה.

הלילה, ליל שבת וחג שמחת תורה, צפוי להיות מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי בעיקר לאורך מישור החוף.

ביום החג צפוי להיות מעונן חלקית. עד שעות הצהריים צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. תחול עליה נוספת בטמפרטורות והן תהינה רגילות לעונה.

ביום ראשון, אסרו חג, צפוי להיות בהיר עד מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה תחול עליה קלה בטמפרטורות.

ביום שני צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות.