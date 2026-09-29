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מזג האוויר

היום - טמפרטורות נמוכות וגשם קל; ומה יהיה בהמשך החג? | התחזית המלאה

היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות הבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף | ומה צפוי בהמשך החג? (מזג האוויר)

מעמד ברכת כהנים בכותל המערבי (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

היום, יום שלישי - ג' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה והן יעשו נמוכות מהרגיל לעונה. בעיקר בשעות הבוקר יתכן גשם מקומי קל בצפון הארץ ובמישור החוף.

בלילה יהיה מעונן חלקית. יתכנו גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

  • ירושלים - 17-24
  • תל אביב - 24-28
  • חיפה - 23-27
  • צפת - 17-24
  • טבריה - 20-30
  • אשדוד - 25-28
  • באר שבע - 21-28
  • עין גדי - 25-32
  • אילת - 25-35

מחר, יום רביעי - ד' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בעיקר בשעות הבוקר יתכן גשם מקומי בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. ייתכנו סופות רעמים בודדות בצפון הארץ. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום חמישי - ה' דחול המועד סוכות, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמישור החוף יתכן גשם מקומי ברובו קל. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום שישי - הושענא רבה, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ויתכן גם לאורך מישור החוף. ייתכנו סופות רעמים בודדות בצפון הארץ. תחול עליה קלה בטמפרטורות בעיקר במרכז הארץ ובדרומה, אך הן יוסיפו להיות מעט נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בצפון הארץ.
מזג האווירהתחזיתגשם בסוכות

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