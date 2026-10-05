ירידה בטמפרטורות, גשמים וחשש משטפונות | התחזית המלאה

( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

מזג האוויר היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בדרום הנגב והערבה.