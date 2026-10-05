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מזג האוויר

ירידה בטמפרטורות, גשמים וחשש משטפונות | התחזית המלאה

ירידה קלה בטמפרטורות שיהיו נמוכות מהרגיל בהרים • מחר: גשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח וחשש קל משטפונות • ביום רביעי: התחממות והתחזקות רוחות | התחזית המלאה (בארץ)

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(צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

היום (שני) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. הטמפרטורות תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה בהרים. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. לקראת בוקר ייתכן גשם מקומי, ברובו קל בעיקר בדרום הנגב והערבה.

על פי התחזית, מחר יום שלישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש קל משטפונות בנחלי דרום הנגב והערבה.

ביום רביעי, יהיה מעונן חלקית. תחול עלייה בטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות לעונה. בשעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 18-28

תל אביב: 24-30

באר שבע: 21-32

חיפה: 23-29

טבריה: 22-34

צפת: 17-30

אילת: 28-39
מזג האווירהתחזית

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