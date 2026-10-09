( צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע )

עונת הנדידה נמצאת בעיצומה, והנדידה של העופות הדורסים כמעט מאחורינו. כעת מתחילה הנדידה של ציפורי השיר, וממש בימים אלה - הנחליאלים, הלבנים והצהובים, חולפים בישראל בדרכם דרומה.

"אתמול, עברו בשמי ישראל כ-15 אלף עיטי חורש. אלה הם העיטים הכמעט אחרונים שיעברו אותנו בעונת נדידה זאת", מסביר ד"ר יואב פרלמן, מנהל מרכז הצפרות בחברה להגנת הטבע. לדבריו, "לפנינו עוד נדידת דיות שחורות משמעותית, אך מלבדן - כמעט כל הדורסים הגדולים כבר עברו דרכנו".

- צילום: ד"ר יואב פרלמן, החברה להגנת הטבע 10 10 0:00 / 0:19 ( צילום: ד"ר יואב פרלמן, החברה להגנת הטבע )

ד"ר פרלמן מדגיש כי הדורסים מהווים רק חלק קטן מהכמות הכוללת של הנודדים שחולפים מעלינו בכל עונת נדידה. "הכמות הגדולה באמת, היא של ציפורי השיר, שחולפות דרכנו במאות מיליונים, גם בסתיו וגם באביב".

ישראל נמצאת על ציר נדידת ציפורים מהחשובים בעולם, ולאתרי העצירה של הציפורים הנודדות בישראל חשיבות בינלאומית עצומה להבטחת נדידתן של הציפורים בביטחה. רוב הנדידה של ציפורי השיר מתרחשת בלילה, וביום אפשר להבחין בהן כאשר הן יורדות לנוח באתרי העצירה שלהן.

( צילום: ד"ר יואב פרלמן, החברה להגנת הטבע )

מבין ציפורי השיר, בולטים בעונה זו וממש בימים אלה הנחליאלים - הלבן והצהוב, המוכרים כמבשרי הסתיו. הנחליאלים הלבנים נודדים במספרים גדולים, בנדידה שתימשך לתוך נובמבר.

אזורי הקינון של הנחליאלים הלבנים הם במזרח ובצפון אירופה, ובמערב אסיה. חלק מהנחליאלים הלבנים יבלו אצלנו את החורף, וחלק ימשיכו בנדידה שלהם עוד דרומה.

אתרי העצירה נמצאים במרחב הטבעי, במרחב החקלאי ובמרחב העירוני - ובעצם בכל מקום שיש בו בית גידול שיכול לתמוך בצרכים של הציפורים הנודדות.